NBA／國王沙波尼斯15+大三元比肩大O 連19場雙十破隊史

國王今日在主場迎戰火箭，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場繳出19分16助攻15籃板的大三元表現，率領國王以139：114擊落火箭，收下近期的三連勝。

沙波尼斯16次助攻創生涯新高外，他也成為繼羅伯森（Oscar Robertson）後，隊史首位得分、助攻、籃板皆超過15次的球員；另外連續19場「雙十」也打破國王隊史紀錄。

沙波尼斯賽後也談出創紀錄的感受，「感覺真的很棒，但更重要的是贏下比賽，我們背靠背贏下2場比賽。」

國王連續4場得分突破130分，也創下隊史紀錄，本季場均得到119.7分，聯盟排名第1。對此國王主帥布朗（Mike Brown）表示，「和這些球員交談時，會感受到他們對比賽的熱愛，我非常喜歡他們，很高興能帶給他們喜悅。」