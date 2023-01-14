快訊

快來對答案！學測國綜不再「背多分」仍偏難 國學常識題漸被取代

美已示警恐中風…仍採購BNT次世代雙價疫苗？王必勝給答案

早上6點開始擠 桃機5小時內逾7千人排隊搶出國

NBA／國王沙波尼斯15+大三元比肩大O 連19場雙十破隊史

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯繳出19分16助攻15籃板超狂大三元表現。 美聯社
沙波尼斯繳出19分16助攻15籃板超狂大三元表現。 美聯社

國王今日在主場迎戰火箭，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場繳出19分16助攻15籃板的大三元表現，率領國王以139：114擊落火箭，收下近期的三連勝。

沙波尼斯16次助攻創生涯新高外，他也成為繼羅伯森（Oscar Robertson）後，隊史首位得分、助攻、籃板皆超過15次的球員；另外連續19場「雙十」也打破國王隊史紀錄。

沙波尼斯賽後也談出創紀錄的感受，「感覺真的很棒，但更重要的是贏下比賽，我們背靠背贏下2場比賽。」

國王連續4場得分突破130分，也創下隊史紀錄，本季場均得到119.7分，聯盟排名第1。對此國王主帥布朗（Mike Brown）表示，「和這些球員交談時，會感受到他們對比賽的熱愛，我非常喜歡他們，很高興能帶給他們喜悅。」

相關新聞

NBA／馬刺舊主場歷史之夜無情踢館 柯瑞：最棒的客場之旅

為慶祝建隊50周年，「黑衫軍」馬刺今天回到昔日主場阿拉摩球場（Alamodome）與衛冕軍勇士進行了一場歷史之戰，在例行...

NBA／國王沙波尼斯15+大三元比肩大O 連19場雙十破隊史

國王今日在主場迎戰火箭，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場繳出19分16助攻15籃板的大三元表現，率領國王以139：114擊落火箭，收下近期的三連勝。 沙波尼斯16次助攻創

NBA／湖人、獨行俠2OT戰7次誤判 布朗三分球出手沒被犯規

獨行俠與湖人昨日鏖戰到二度延長才由獨行俠獲勝，比賽中出現很多爭議判決，引發球迷討論。今日NBA官方公布裁判報告，末節最後2分鐘和延長賽共出現7次誤判。湖人球員布朗（Troy Brown）在正規時間最後

NBA／籃網西蒙斯得分再度掛蛋 歐尼爾狠批：根本沒看籃框

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）昨日比賽傳出13次助攻，但全場只出手3次，一分未得，球隊也不敵塞爾蒂克。賽後名人堂球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）、巴克利（Charles Bar

NBA／打20年突破偶像詹姆斯紀錄？唐西奇：我想經營農場

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟5年，已成為超級巨星，本季目前還暫居得分王。昨日與偶像詹姆斯（LeBron James）再度交手，雙方鏖戰到二度延長才由唐西奇率領的獨行俠獲勝，賽後他

NBA／太陽克勞德感謝隊友尊重不上場決定 暗指教練不喜歡他

太陽近期傷兵滿營，導致近10場輸掉8場。不過上季先發前鋒克勞德（Jae Crowder）在沒有傷勢的情況下，本季仍未有上場紀錄。 根據先前的報導，克勞德因不滿球隊要他打替補以及續約等問題，決定和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。