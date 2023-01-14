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NBA／灌籃大賽太無聊？聯盟出奇招邀請G聯盟扣將參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗(左)曾效力湖人，彈跳力驚人。 法新社
麥克朗(左)曾效力湖人，彈跳力驚人。 法新社

近幾年NBA灌籃大賽越來越無聊，大部分明星球員也不願意參加。聯盟今年則決定出奇招，邀請G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）參賽，他將成為首位參加灌籃大賽的G聯盟球員。

麥克朗身高僅6呎2寸（約188公分），不過彈跳力卻十分驚人。他6年前還就讀高中時，因一連串的精采灌籃影片在網路上爆紅，目前在IG也有超過80萬粉絲追蹤。

麥克朗2021年參加NBA選秀落選，之後就在G聯盟打拼。上季曾代表公牛、湖人各出賽一場NBA賽事，不過仍無法留在聯盟，目前他效力76人G聯盟球隊。

本屆NBA灌籃大賽將由麥克朗、拓荒者菜鳥夏普（Shaedon Sharpe）及火箭前鋒馬丁（KJ Martin Jr.）爭奪冠軍。

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