NBA／湖人、獨行俠2OT戰7次誤判 布朗三分球出手沒被犯規

獨行俠與湖人昨日鏖戰到二度延長才由獨行俠獲勝，比賽中出現很多爭議判決，引發球迷討論。今日NBA官方公布裁判報告，末節最後2分鐘和延長賽共出現7次誤判。湖人球員布朗（Troy Brown）在正規時間最後一次三分球出手，裁判則認定沒有犯規。

這場比賽最受質疑的判決是第四節湖人布朗在槍響前的三分球出手，疑似遭獨行俠小哈達威（Tim Hardaway Jr.）碰到手，裁判當下沒有響哨。裁判報告顯示，這個判決是正確的，不過還是有7次誤判。

Should this have been a foul? 👀



pic.twitter.com/ZS1i9xXVsh — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年1月13日

7次誤判中，5次對湖人有利；2次對獨行俠有利。前兩次皆為對湖人有利的漏判，第三次則為誤判，正規時間剩42.4秒時，獨行俠球員已經將球掌握住，裁判卻吹爭球。

第四、五次皆為對獨行俠有利的漏判。延長賽還剩2.9秒時，詹姆斯（LeBron James）被伍德（Christian Wood）搧火鍋前已經先被打手，隨後搶籃板時唐西奇（Luka Doncic）打到加伯利耶（Wenyen Gabriel）手臂，裁判也沒發現。

第六、七次也都是漏判，第二度延長賽時，詹姆斯連續2次非法掩護都沒被吹犯規。