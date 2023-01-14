NBA／馬刺舊主場歷史之夜無情踢館 柯瑞：最棒的客場之旅

為慶祝建隊50周年，「黑衫軍」馬刺今天回到昔日主場阿拉摩球場（Alamodome）與衛冕軍勇士進行了一場歷史之戰，在例行賽史上最多的68323人進場觀賽下，最終勇士在全隊8人得分上雙的多點開花火力下大勝馬刺31分，而攻下15分的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）也直言這是一次最棒的客場之旅。

馬刺為了慶祝建隊50周年，今天特地將主場從AT&T中心搬回到1993年到2002年所使用的主場阿拉摩球場，吸引創下聯盟例行賽紀錄的68323人進場觀賽，而不少馬刺名宿也都在今天入場觀賽，包括了名人堂球星「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、「小跑車」帕克（Tony Parker）和「阿根廷刺客」吉諾布里（Manu Ginobili）。

名人堂球星「海軍上將」羅賓森見證馬刺舊主場湧進破歷史近路的68323人。 美聯社

至於今天作客的勇士，總教練柯爾（Steve Kerr）過去也曾代表馬刺兩度奪冠，他說：「他們在影片中介紹了我，得到68000名的球迷鼓掌會讓你起雞皮疙瘩，這是一個特別的夜晚，這讓我知道能成為馬刺的一員是多麽幸運。」

而勇士主控柯瑞今天雖然帶領球隊成功踢館，不過也傳出他包下了本場比賽的一間包廂以表支持，賽後他說：「這氣氛真的太棒了，很高興能認識他們的50年歷史以過去的豐功偉業和那些曾待過這支球隊的偉大球員，這是我們今年打過最棒的一場客場比賽。」