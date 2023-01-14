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NBA／巫師庫茲瑪飆40分仍不敵尼克 讚對手布朗森是全明星

聯合新聞網／ 綜合報導
庫茲瑪(中)攻下本季新高40分。 路透社
庫茲瑪(中)攻下本季新高40分。 路透社

巫師今日在主場迎戰尼克，儘管庫茲瑪（Kyle Kuzma）狂飆本季新高40分，其中18分出現在末節，但尼克仍靠布朗森（Jalen Brunson）穩定的發揮阻止巫師反撲，終場尼克以112：108擊退巫師。

首節雙方進攻都沒進入狀況，巫師先取得21：19領先。第二節巫師在庫茲瑪14分的帶領下，守住些微優勢，以53：50結束上半場。

第三節雙方戰況膠著，不過尼克在本節末段打出11：3的攻勢，反倒取得4分領先進入末節。尼克在末節一度連得10分，將分差擴大。此後尼克保持8分領先至最後一分鐘，庫茲瑪突然連得5分，讓比賽變緊張。不過尼克仍靠布朗森和藍道（Julius Randle）罰球接連命中，穩穩收下勝利。

庫茲瑪全場砍下40分，對此他表示，「我將比賽節奏放慢許多，這個節奏很棒，讓我更加了解自己，知道自己能完成的事情。」

庫茲瑪也稱讚對手布朗森的表現，「布朗森接管比賽，他今年是全明星球員，可以從尼克去年和今年的表現看出，他讓球隊更加冷靜、有耐心。」

布朗森本場比賽拿到34分8助攻8籃板，本季出賽40場，平均能貢獻22.2分、6.5助攻、3.6籃板。

巫師 Kyle Kuzma 尼克 Jalen Brunson

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