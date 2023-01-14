NBA／柯瑞妹夫飆生涯新高31分無用 太陽不敵灰狼戰績被超車

太陽今日作客灰狼主場一路落後，儘管柯瑞（Stephen Curry）妹夫李（Damion Lee）狂飆生涯新高的31分，仍無法幫助太陽逆轉，終場以116：121不敵灰狼。

本場比賽結束後，灰狼以21勝22敗升至西區第8；太陽則以21勝23敗掉至西區第9。

灰狼首節中段打出12：0的攻勢，將分差拉開為雙位數，第二節持續擴大優勢，半場打完就取得15分領先。第三節太陽持續挨打，末節前段甚至一度陷入20分落後。

不過太陽此時展開大反撲，其中李單節狂砍21分，比賽分差也改寫為個位數，讓比賽開始出現懸念，只可惜灰狼仍靠愛德華（Anthony Edwards）最後關頭穩定的得分輸出，幫助灰狼驚險收下勝利。

愛德華全場拿到31分6籃板，羅素（D'Angelo Russell）17分，普林斯（Taurean Prince）16分。太陽除了李外，布里吉斯（Mikal Bridges）拿到24分6助攻，艾頓（Deandre Ayton）18投僅5中，攻下11分11籃板。