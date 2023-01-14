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NBA／打20年突破偶像詹姆斯紀錄？唐西奇：我想經營農場

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(右)與詹姆斯(左)。 美聯社
唐西奇(右)與詹姆斯(左)。 美聯社

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）進入聯盟5年，已成為超級巨星，本季目前還暫居得分王。昨日與偶像詹姆斯（LeBron James）再度交手，雙方鏖戰到二度延長才由唐西奇率領的獨行俠獲勝，賽後他再度被問到目標打幾年的問題，他幽默回應：「我想經營農場。」

唐西奇生涯5季總得分已超過8000分，被認為有機會突破詹姆斯生涯總得分紀錄。詹姆斯目前累積3萬7989分，離史上第一的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）只差398分。

被問到要花多久才能追上詹姆斯得分紀錄時，唐西奇表示，「這只是我第5個賽季，我專注這場比賽，沒有想得分紀錄。」至於被問到是否想和詹姆斯一樣打20年，他則回應，「沒有設定目標，要看身體能撐多久，就像我之前說的，20年是很長的時間，我不知道，我想去我的農場。」

唐西奇進一步透露人生規劃，「我想在家鄉經營農場，我有個朋友在經營農場，所以我都到那邊學習，那座農場有牛奶、蔬菜、乳酪，任何東西都有。」

媒體詢問是否未來會推出起司品牌「Luka Cheese」，唐西奇則笑稱，「我朋友正在做這件事，我不想成為他的競爭對手，或許等他某天不想做時，我才會這麼做。」

Luka Doncic LeBron James

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