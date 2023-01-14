NBA／馬刺返舊主場68323人觀賽破紀錄 波總妙問：有賣酒嗎

馬刺今天在昔日主場阿拉摩球場（Alamodome）迎戰衛冕軍勇士，以68323人進場觀賽，超越1998年喬丹（Michael Jordan）與公牛作客老鷹主場的62046人進場，成為聯盟史上例行賽最多進場觀眾的賽事。

儘管本賽季戰績不佳，在西區排名倒數第2名，不過迎接建隊50周年的馬刺今天將主場由原本使用的AT&T中心移至舊主場阿拉摩球場，該球場於1993年啟用，在當年耗資1.86億美元建造，能容納64000名觀眾，而馬刺過去也曾以此球場作為主場使用9年，並且在1999年贏得隊史第一座總冠軍。

馬刺球迷擠爆舊主場。 美聯社

不過建造時主要作為足球場使用的阿拉摩球場，因為其糟糕的視線和巨大感讓馬刺管理階層與球迷感到不滿，最終在2003年搬至現今的主場AT&T，而為了迎接建隊50周年的到來，馬刺也在今天將與勇士的賽事移師回阿拉摩球場舉行，並吸引了創聯盟例行賽紀錄的68323人進場觀賽。

馬刺在昔日主場阿拉摩球場迎戰勇士，以68323人進場觀賽打破聯盟紀錄。 法新社

「是的這感覺很不一樣。」談到球隊改寫聯盟進場觀賽人數紀錄時，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）說：「在這種情況下，你們知道......他們有賣酒嗎？我認為人們很興奮，這對每個人來說都是激動人心的一刻，這是懷舊的一刻，能在這球場有那麼多人，並在他們面前比賽，真的很令人興奮。」

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