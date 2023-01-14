NBA／6.8萬觀眾擠爆馬刺舊主場 勇士當奧客狂轟144分大勝

馬刺為了慶祝成軍50周年，今日與勇士之戰在舊主場阿拉摩球場（Alamodome）開打，現場湧入超過68000名觀眾，打破NBA歷史紀錄。勇士在這座陌生的球場上演飆分秀，終場以144：113擊敗馬刺。

勇士開局就火力全開，打出17：4的攻勢，不過馬刺隨後也展開反撲，首節打完只落後5分。

第二節勇士火力更上一層樓，以66.7%的命中率轟進41分，第三節再轟進40分，讓比賽提早失去懸念，終場就以144：113收下勝利。

勇士全場8人得分上雙，其中波爾（Jordan Poole）拿到全場最高的25分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）22分，柯瑞（Stephen Curry）15分，湯普森（Klay Thompson）16分。

馬刺的部分，後衛瓊斯（Tre Jones）21分5助攻，強森（Keldon Johnson）17分，麥克德莫（Doug McDermott）14分。