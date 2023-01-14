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NBA／米粉頭回來了！ 瓦瑞喬重返騎士擔任發展顧問

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在克里夫蘭有高人氣的前騎士中鋒瓦瑞喬（中）重回老東家擔任球員發展顧問與全球大使。 美聯社
在克里夫蘭有高人氣的前騎士中鋒瓦瑞喬（中）重回老東家擔任球員發展顧問與全球大使。 美聯社

生涯效力騎士13個賽季，並在地主球迷間擁有超高人氣的前騎士中鋒瓦瑞喬（Anderson Varejao），在2020-21賽季回到老東家騎士退休後，今天將再一次加盟騎士，不過是成為球員發展顧問以及全球大使。

頂著一顆爆炸米粉頭，並在球場上扛下所有藍領工作的巴西中鋒瓦瑞喬，2004年以選秀第二輪第一順位被魔術選中後隨即交易到騎士，成為當年騎士「少主」詹姆斯（LeBron James）身邊的綠葉。

儘管生涯多數時間都是擔任場上配角角色，但瓦瑞喬也曾在2012-13賽季繳出平均14.1分、14.4籃板和3.4助攻的亮眼數據，搭配上十足的拚戰精神與狂放球風，讓他成為騎士隊史最受歡迎的球員之一。

儘管在2016年轉戰勇士並效力2個賽季後，瓦瑞喬一度回到巴西打球，並帶領球隊拿下冠軍，但2021年他也與老東家騎士簽下10天短約，並在該賽季宣布高掛球鞋，結束球員生涯。

而今天騎士球團也宣布瓦瑞喬將重新加入陣中，不過將擔任球員發展顧問以及全球大使，除了要幫助騎士年輕球員成長外，也希望借重他在南美洲籃壇的地位，擴大騎士在全球的影響力。

騎士籃球營運總裁奧特曼（Koby Altman）說：「他的生涯體現了克里夫蘭這座城市代表的一切，我們非常開心他把自己的經驗、領導才能和性格帶回到這個大家庭中。」

騎士也計畫在1月22日出戰公鹿的比賽中場來表揚瓦瑞喬，對於重返老東家他說：「我很高興和榮幸再次成為騎士大家庭的一員，這是個難得的機會，可以在我熱愛的球隊和我熱愛的城市開啟我人生的新篇章。」

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