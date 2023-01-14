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NBA／談休賽季揮拳爭議後續 勇士格林：我們關係生變

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)坦言與波爾(右)關係生變。 法新社
格林(左)坦言與波爾(右)關係生變。 法新社

勇士前鋒格林（Draymond Green）休賽季訓練期間，曾揮拳痛毆隊友波爾（Jordan Poole），引發球迷熱議，他近期接受美媒《Bleacher Report》訪問時，也談到與波爾目前的關係。

被問到揮拳事件是否對彼此關係造成影響，格林表示，「當涉及到工作時，事情沒有改變，我們仍一起待在休息室、搭同一輛接駁車。當然有些事情和以前不同，確實會改變我們之間的關係。」

格林本季出賽37場，場均能拿到7.7分、6.9籃板、6.7助攻，球季結束後合約有球員選項，可能成為自由球員。波爾則在去年10月與勇士簽下4年1.4億美元的合約。

勇士 Draymond Green Jordan Poole

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