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NBA／唐西奇壓倒湖人詹皇服氣 賽後相擁上演最感人一幕
獨行俠今日作客湖人主場，雙方鏖戰到二度延長才由獨行俠拿下勝利。唐西奇（Luka Doncic）全場上場52分鐘，破個人生涯紀錄，賽後他也表示，「比賽時不覺得累。」對手湖人詹姆斯(LeBron James)向前與唐西奇相擁，上演全場最美、最感人的一幕，證明他得到了詹皇的認同。
💫👑@luka7doncic @KingJames #PhantomCam https://t.co/9AQ7hUUU2Q pic.twitter.com/9aO6XAOWFj— NBA (@NBA) January 13, 2023
唐西奇本場繳出35分14籃板13助攻的大三元表現，還在末節和延長賽投進追平三分球。他從第二節後段至二度延長結束的40分鐘裡，只休息9秒。他比賽結束受訪時表示，「我在比賽時精力充沛，但我現在反而感到更累，我需要休息。」
獨行俠在正規時間最後11.1秒時落後3分，唐西奇成功命中追平三分球，對此他表示，「老實說我很驚訝，我以為他們會先犯規，我試著在他們決定犯規前出手。」
隊友小哈達威也盛讚唐西奇的表現，「我知道只要77號（唐西奇）在場上，我們就不會輸。」
主帥基德則表示，「通常這種比賽已經輸定了，但球隊今晚球隊提升強度，唐西奇真的讓人難以置信。」
此外，賽後唐西奇也與到湖人主場觀戰的防彈少年SUGA合影。
📸 @luka7doncic & SUGA met up pregame in LA! #NBACelebRow • @bts_bighit pic.twitter.com/VwEG2Bjt0t— NBA (@NBA) January 13, 2023
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