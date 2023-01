NBA／里拉德50分煙火秀仍空歡喜一場 拓荒者慘吞5連敗

近況依迷的拓荒者在主場迎戰騎士,當家球星里拉德(Damian Lillard)狂飆本季新高50分仍無法幫助球隊贏球,吞下五連敗,但賽後拓荒者主帥畢拉普斯(Chauncey Billups)仍稱讚子弟兵的表現。

里拉德本場比賽攻進50分,拓荒者前三節也一路取得領先,不過騎士末節展開反撲,靠著米契爾(Donovan Mitchell)的跳投,成功在比賽時間還剩4分40秒時首度取得領先。儘管西蒙斯(Anfernee Simons)命中三分球回應,後續比賽節奏仍被騎士掌握,終場騎士就以119:113險勝。

里拉德此役為個人本季新高外,也是生涯第15場超過50分比賽(單場最高為61分),在近10個賽季,與詹姆斯、柯瑞是聯盟僅有三位能擁有10場以上得分超過50分以上球員。

本場比賽也是騎士後衛魯比歐(Ricky Rubio)睽違一年多後重返球場,他上場10分鐘得到9分。他談到重返球場的心情時表示,「今天情緒很激動,我一整年都在努力訓練,只為了保持健康,很開心能在球場上打球。」

拓荒者目前陷入5連敗低潮,戰績19勝22敗掉至西區第11。主帥畢拉普斯賽後表示,「我們今晚打得很努力,沒有陷入上一場比賽的低迷。我認為我們即將走出低潮了,我為今晚的努力感到驕傲。」

50 points on 16-28 shooting.@Dame_Lillard was on one tonight. pic.twitter.com/1bccwDddlI