快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

NBA／里拉德50分煙火秀仍空歡喜一場 拓荒者慘吞5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(左)狂飆本季新高50分。 法新社
里拉德(左)狂飆本季新高50分。 法新社

近況依迷的拓荒者在主場迎戰騎士，當家球星里拉德（Damian Lillard）狂飆本季新高50分仍無法幫助球隊贏球，吞下五連敗，但賽後拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）仍稱讚子弟兵的表現。

里拉德本場比賽攻進50分，拓荒者前三節也一路取得領先，不過騎士末節展開反撲，靠著米契爾（Donovan Mitchell）的跳投，成功在比賽時間還剩4分40秒時首度取得領先。儘管西蒙斯（Anfernee Simons）命中三分球回應，後續比賽節奏仍被騎士掌握，終場騎士就以119：113險勝。

里拉德此役為個人本季新高外，也是生涯第15場超過50分比賽(單場最高為61分)，在近10個賽季，與詹姆斯、柯瑞是聯盟僅有三位能擁有10場以上得分超過50分以上球員。

本場比賽也是騎士後衛魯比歐（Ricky Rubio）睽違一年多後重返球場，他上場10分鐘得到9分。他談到重返球場的心情時表示，「今天情緒很激動，我一整年都在努力訓練，只為了保持健康，很開心能在球場上打球。」

拓荒者目前陷入5連敗低潮，戰績19勝22敗掉至西區第11。主帥畢拉普斯賽後表示，「我們今晚打得很努力，沒有陷入上一場比賽的低迷。我認為我們即將走出低潮了，我為今晚的努力感到驕傲。」

拓荒者 騎士 Damian Lillard Ricky Rubio

相關新聞

NBA／唐西奇兩記救命追平三分彈 率獨行俠2OT險退湖人

湖人今日在主場迎戰獨行俠，成功在下半場成功克服雙位數落後取得領先，卻在最後11.1秒被唐西奇（Luka Doncic）的三分球扳平比數，拖入延長賽。雙方隨後一路廝殺到兩度延長賽，獨行俠靠著丁威迪（Sp

NBA／里拉德50分煙火秀仍空歡喜一場 拓荒者慘吞5連敗

近況依迷的拓荒者在主場迎戰騎士，當家球星里拉德（Damian Lillard）狂飆本季新高50分仍無法幫助球隊贏球，吞下五連敗，但賽後拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）仍稱讚子弟兵

NBA／詹姆斯明星賽票選第二階段仍第一 有望破3大神紀錄

NBA明星賽票選第二階段結果出爐，湖人球星詹姆斯（LeBron James）仍高居人氣王，他將第19度入選明星賽，追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。 聯盟東西區得

NBA／溜馬傳出壞消息！哈利伯頓因傷至少缺席2周

溜馬本季打出令球迷驚艷的戰績，以23勝19敗暫居東區第6。不過今日卻傳出壞消息，當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在先前與尼克的比賽中，因掉鞋而導致跌倒受傷，診斷結果確定為左手肘扭

NBA／熱火奇兵28分創生涯新高 公鹿安戴托昆波缺陣無力回擊

公鹿今日作客熱火主場，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻因左膝痠痛缺陣。公鹿除了在首節取得領先外，後三節都被熱火壓著打，終場熱火也順利以108：102擊敗公鹿。

NBA／東區前兩名正面交鋒 籃網末節進攻當機不敵塞爾蒂克

東區龍頭塞爾蒂克與東區第二籃網正面交鋒，不過雙方皆有球星缺陣，籃網是杜蘭特（Kevin Durant）膝蓋扭傷，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）則因肌肉拉傷休兵。雙方此戰一路拉鋸至末節，籃網才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。