NBA／里拉德50分煙火秀仍空歡喜一場 拓荒者慘吞5連敗
近況依迷的拓荒者在主場迎戰騎士，當家球星里拉德（Damian Lillard）狂飆本季新高50分仍無法幫助球隊贏球，吞下五連敗，但賽後拓荒者主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）仍稱讚子弟兵的表現。
里拉德本場比賽攻進50分，拓荒者前三節也一路取得領先，不過騎士末節展開反撲，靠著米契爾（Donovan Mitchell）的跳投，成功在比賽時間還剩4分40秒時首度取得領先。儘管西蒙斯（Anfernee Simons）命中三分球回應，後續比賽節奏仍被騎士掌握，終場騎士就以119：113險勝。
里拉德此役為個人本季新高外，也是生涯第15場超過50分比賽(單場最高為61分)，在近10個賽季，與詹姆斯、柯瑞是聯盟僅有三位能擁有10場以上得分超過50分以上球員。
本場比賽也是騎士後衛魯比歐（Ricky Rubio）睽違一年多後重返球場，他上場10分鐘得到9分。他談到重返球場的心情時表示，「今天情緒很激動，我一整年都在努力訓練，只為了保持健康，很開心能在球場上打球。」
拓荒者目前陷入5連敗低潮，戰績19勝22敗掉至西區第11。主帥畢拉普斯賽後表示，「我們今晚打得很努力，沒有陷入上一場比賽的低迷。我認為我們即將走出低潮了，我為今晚的努力感到驕傲。」
50 points on 16-28 shooting.@Dame_Lillard was on one tonight. pic.twitter.com/1bccwDddlI— NBA (@NBA) January 13, 2023
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