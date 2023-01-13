NBA／熱火奇兵28分創生涯新高 公鹿安戴托昆波缺陣無力回擊

公鹿今日作客熱火主場，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻因左膝痠痛缺陣。公鹿除了在首節取得領先外，後三節都被熱火壓著打，終場熱火也順利以108：102擊敗公鹿。

本場比賽雙方開局慢熱，首節前半段得分都只有個位數。不過公鹿逐漸找回手感，打出17：4的攻勢，成功取得9分領先進入第二節。

第二節公鹿卡特（Jevon Carter）連續命中2記三分球，將分差拉開至15分，不過熱火在射手文森（Gabe Vincent）11分的帶領下，逐漸找回狀態，在半場結束前成功將比分追平。

第三節文森再攻進11分，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也挹注10分，率領熱火取得5分領先。末節熱火再接再厲，逐漸將分差拉開，終場就以108：102收下勝利。

文森是本場熱火獲勝最大功臣，拿到個人生涯新高的28分。阿德巴約拿到24分12籃板，巴特勒（Jimmy Butler）17分11籃板，史特魯斯（Max Strus）12分10籃板，歐拉迪波（Victor Oladipo）14分8籃板8助攻。

公鹿的部分，哈勒戴（Jrue Holiday）拿到24分11助攻，卡特18分，前鋒諾拉（Jordan Nwora）16分5籃板。