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NBA／東區前兩名正面交鋒 籃網末節進攻當機不敵塞爾蒂克

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)全場拿到20分11籃板，幫助塞爾蒂克贏球。 路透社
泰托姆(左)全場拿到20分11籃板，幫助塞爾蒂克贏球。 路透社

東區龍頭塞爾蒂克與東區第二籃網正面交鋒，不過雙方皆有球星缺陣，籃網是杜蘭特（Kevin Durant）膝蓋扭傷，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）則因肌肉拉傷休兵。雙方此戰一路拉鋸至末節，籃網才出現進攻大當機，塞爾蒂克也把握住機會，成功以109：98收下勝利。

本場結束後塞爾蒂克戰績31勝12敗，籃網27勝14敗，兩隊勝差拉開至3場。

籃網讓哈里斯（Joe Harris）頂替杜蘭特先發，開局反而打出8：2的攻勢，不過塞爾蒂克迅速穩住陣腳，首節打完只落後2分。

籃網在第二節前段仍維持領先，不過塞爾蒂克在後段打出8：0的攻勢，追上分差，泰托姆（Jayson Tatum）又在半場結束前獲得3罰機會，全數命中，半場塞爾蒂克反倒以60：57領先。

下半場狀況仍相當膠著，不過籃網卻在末節前5分半鐘陷入得分乾旱，僅得2分，也讓塞爾蒂克順勢將分差拉開至雙位數，籃網無人能挺身而出改變戰局，終場塞爾蒂就以109：98收下勝利。

泰托姆全場拿到20分11籃板5助攻，史馬特（Marcus Smart）16分10助攻，波格登（Malcolm Brogdon）16分5籃板，懷特（Derrick White）15分7籃板。

籃網的部分，厄文（Kyrie Irving）拿到24分6助攻，華倫（T.J. Warren）攻下20分，哈里斯18分，西蒙斯（Ben Simmons）未得分，但拿到13助攻9籃板。

塞爾蒂克 籃網

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