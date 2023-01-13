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NBA／詹姆斯明星賽票選第二階段仍第一 有望破3大神紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯。 路透社
湖人球星詹姆斯。 路透社

NBA明星賽票選第二階段結果出爐，湖人球星詹姆斯（LeBron James）仍高居人氣王，他將第19度入選明星賽，追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄。

聯盟東西區得票數最高的前3名前場球員和前2名後場球員將分別組成明星賽先發陣容，兩區總票數最多的球員將分別擔任隊長，並選擇隊員。

詹姆斯獲得482萬5229票，高居西區前場第一。這將是他連續第19次入選明星賽，打破布萊恩（Kobe Bryant）連18次紀錄。另外若最後第10次獲選人氣王，也將打破喬丹（Michael Jordan）史上最多的紀錄。

西區前場第二則是金塊約柯奇（Nikola Jokic）的344萬票；第三是戴維斯（Anthony Daivs）的295萬票。

西區後場球員方面，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）以390萬1808票高居第一，獨行俠唐西奇（Luka Doncic）364萬票居次。

東區前場的部分，杜蘭特拿到450萬9238票居冠，其次是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的446萬票，塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）則以328萬票反超76人安比德（Joel Embiid），排第三。

東部後場的部分，籃網厄文（Kyrie Irivng）獲得302萬票居冠，米契爾（Donovan Mitchell）272萬票居次。

本屆明星賽將在2月19日於爵士主場開打，票選活動將於1月21日截止，26日宣布東西區明星隊隊長和先發名單。由NBA教練選出的替補球員名單將在2月2日公布。

LeBron James

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