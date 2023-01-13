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NBA／有望重返聯盟？湖人邀卡森斯、反猶中鋒雷納德試訓

聯合新聞網／ 綜合報導
前明星中鋒卡森斯將為湖人試訓。 路透社
前明星中鋒卡森斯將為湖人試訓。 路透社

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人確定將在美國時間本週五邀請「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）試訓，此外因猶太爭議離開聯盟的前熱火中鋒雷納德（Meyers Leonard）也將同天試訓。

卡森斯曾入選過5次全明星賽，去年效力公鹿及金塊，共出賽48場，場均9.0分、5.6籃板。去年代表金塊參加季後賽表現更出色，平均能拿到10.6分、3.4籃板，投籃命中率高達65.5%。不過上季結束至今還未找到新東家。

中鋒雷納德(左)。 路透社
中鋒雷納德(左)。 路透社

雷納德是一名具備投射的7呎長人，先後效力拓荒者、熱火共9季，生涯三分球命中率高達39%。他在前年3月於《Twitch》遊戲直播中，脫口說出歧視猶太的用詞，隨後就消失在聯盟，最後一次出賽是2021年1月9日。

查拉尼亞也指出，雷納德在2021球季結束後接受肩部、腳踝手術，讓他缺席將近2年。這段時間雷納德積極為猶太社區做出貢獻，聯盟也注意到這一點。

湖人 卡森斯

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