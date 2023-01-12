足球／台北競技籌組女足挑戰木蘭聯賽 簽下國腳許翊筠

台北競技俱樂部（AC Taipei）日前公布俱樂部下個階段的規劃「Future Project」，將成立女子隊及女子梯隊、挑戰木蘭女子足球聯賽以及女子青年聯賽，而台北競技俱樂部已經開始公開招募女子足球員，更與女足國腳許翊筠簽下球員合約，正式宣告進軍台灣女足領域。

台北競技俱樂部將自身定位為全方位發展的在地足球俱樂部，因此除了男子足球以及青訓系統以外，女子足球也成為俱樂部的經營重點之一，台北競技俱樂部總教練陳信安表示，「足球是不分性別年齡都可以參與、享受的運動，但目前台灣女子足球的風氣遠遜於男子足球，我感到非常可惜。我希望我們的女子隊可以為台灣的女性足球員帶來一點鼓勵，最好也能為想將足球運動納入生涯規劃的女性帶來更多逐夢的機會。」

台北競技俱樂部第一階段的計畫是招募女子球員參加今年度的U18女子青年足球聯賽，以及參加年底的木蘭聯賽資格賽、並正式進軍木蘭女子足球聯賽。陳信安也表示，將於今年內建立U15梯隊，讓女子隊的青訓體系步入完整化，「我們歡迎在其他俱樂部梯隊踢球的女子球員在保留原屬俱樂部球員身份的同時加入我們的女子隊，並和我們一起挑戰女子青年聯賽、甚至是木蘭聯賽。」

台北競技俱樂部也與前花蓮女子足球隊、現在的中華女足國腳許翊筠簽下球員合約，從今年起許翊筠也正式成為台北競技俱樂部女子隊的第一位球員，陳信安也透露現在還在與更多女子球員洽談，希望可以再為球隊簽下五至六名經驗豐富的女足國腳，成為台北競技俱樂部進軍木蘭女子聯賽的基石。

台北競技俱樂部女子隊也已公開球員招募辦法，廣邀女子球員參加球隊測試，通過測試並能配合球隊訓練與比賽的球員將可免付訓練費、裝備費用及註冊費，也可以保留原屬球隊的球員身份；欲報名測試的球員可以上台北競技俱樂部官方網站或Facebook粉絲專頁報名。