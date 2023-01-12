快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

內閣改組恐影響普發現金6000元政策？行政院回應了

NBA／詹姆斯不打算離隊？美媒曝：他想在湖人退休

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯。 路透社
湖人球星詹姆斯。 路透社

日前曾傳出詹姆斯（LeBron James）向高層施壓補強陣容，否則將離開湖人的消息，不過根據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）報導，詹姆斯從未打算離開，甚至想在湖人結束職業生涯。

詹姆斯近期接受媒體專訪，反駁對湖人補強失去耐心的消息。洛威也透露，「我一直聽說詹姆斯想在湖人結束職業生涯，他先前的評論應該被解釋為耐心不是無限的。如果強迫我打賭，我願意賭他會在湖人結束職業生涯，我對此有信心。」

湖人近期已逐漸走出低潮，在戴維斯（Anthony Davis）受傷後，勝率不減反增，還找到不少可用之兵。目前戰績為19勝22敗西區第12，與第8名的太陽、勇士其實只有1場勝差。

湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／巫師庫茲瑪致勝三分球氣走公牛 拉文最後一擊引爭議

巫師今日在主場迎戰公牛，儘管公牛球星拉文（Zach LaVine）全場狂轟38分，但巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）在比賽時間剩5.7秒投進致勝三分球，幫助巫師以100：97擊退公牛，中止3連敗

NBA／馬刺重返舊主場對勇士 門票銷量破聯盟紀錄

馬刺即將在後天於舊主場阿拉摩球場（Alamodome）迎戰勇士，馬刺官方今日也宣布門票已售出6萬3592張，若加上站票可上看6萬8000張，門票銷量已經打破聯盟紀錄。 先前最多觀眾的NBA賽事是

NBA／因傷缺席一年多 騎士後衛魯比歐有望明天復出

騎士今年交易來球星米契爾（Donovan Mitchell），打出26勝16敗的佳績，暫居東區第5。此時球隊又傳出好消息，西班牙控衛魯比歐（Ricky Rubio）有望明日傷癒復出。 魯比歐上季

NBA／詹姆斯不打算離隊？美媒曝：他想在湖人退休

日前曾傳出詹姆斯（LeBron James）向高層施壓補強陣容，否則將離開湖人的消息，不過根據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）報導，詹姆斯從未打算離開，甚至想在湖人結束職業生涯。 詹姆

NBA／太陽客場背靠背氣力放盡 約柯奇準大三元率金塊大勝

太陽近期傷兵滿營還碰上魔鬼賽程，昨日辛苦在勇士主場贏下比賽後，今日馬上前往金塊高原主場應戰。太陽首節還打出競爭力，只落後6分，不過金塊次節的攻勢讓太陽氣力放盡，比賽也逐漸失去懸念，終場太陽就以97：1

NBA／安戴托昆波全場僅得7分 公鹿仍擊退沒有楊恩的老鷹

公鹿今日作客老鷹主場，近2戰狀況低迷的主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現仍相當反常，全場只拿7分再創本季新低，不過公鹿仍靠著團隊發揮，以114：105擊敗少了楊恩的老鷹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。