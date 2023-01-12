NBA／詹姆斯不打算離隊？美媒曝：他想在湖人退休

日前曾傳出詹姆斯（LeBron James）向高層施壓補強陣容，否則將離開湖人的消息，不過根據《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）報導，詹姆斯從未打算離開，甚至想在湖人結束職業生涯。

詹姆斯近期接受媒體專訪，反駁對湖人補強失去耐心的消息。洛威也透露，「我一直聽說詹姆斯想在湖人結束職業生涯，他先前的評論應該被解釋為耐心不是無限的。如果強迫我打賭，我願意賭他會在湖人結束職業生涯，我對此有信心。」

湖人近期已逐漸走出低潮，在戴維斯（Anthony Davis）受傷後，勝率不減反增，還找到不少可用之兵。目前戰績為19勝22敗西區第12，與第8名的太陽、勇士其實只有1場勝差。