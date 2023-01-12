NBA／ 馬刺重返舊主場對勇士 門票銷量破聯盟紀錄
馬刺即將在後天於舊主場阿拉摩球場（Alamodome）迎戰勇士，馬刺官方今日也宣布門票已售出6萬3592張，若加上站票可上看6萬8000張，門票銷量已經打破聯盟紀錄。
先前最多觀眾的NBA賽事是1998年3月27日公牛與老鷹之戰，當時比賽在老鷹主場喬治亞巨蛋（Georgia Dome）進行，共賣出6萬2046張票。
阿拉摩球場是馬刺1993年至2002年所使用的球場。這座球場的銷售紀錄是1999年NBA總冠軍賽第2戰，對手是尼克，當時賣出3萬9554張票。
馬刺為了慶祝成軍50週年，決定重返這座球場進行1場比賽，比賽當天會舉辦賽前、賽後派對，邀請知名藝人表演，還會發售限定商品。當天的對手又是人氣極高的勇士，也成功讓門票銷售量一飛衝天。
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