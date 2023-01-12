NBA／因傷缺席一年多 騎士後衛魯比歐有望明天復出

騎士今年交易來球星米契爾（Donovan Mitchell），打出26勝16敗的佳績，暫居東區第5。此時球隊又傳出好消息，西班牙控衛魯比歐（Ricky Rubio）有望明日傷癒復出。

魯比歐上季轉戰騎士，卻在2021年12月遭遇左膝前十字韌帶而整季報銷，季中也被當交易包裹送往溜馬。休賽季騎士看中魯比歐在休息室的領袖風範，決定與他再續前緣。根據消息，經過一年多的休養，盧比歐有望在明日對拓荒者的比賽中復出。

魯比歐上季效力騎士34場，平均能貢獻13.1分、6.6助攻、4.1籃板。過去曾在爵士和米契爾搭檔，當米契爾確定被交易至騎士時，魯比歐也第一時間發文歡迎，可見兩人之間的好交情。