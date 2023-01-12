NBA／布朗飆本季新高41分 率塞爾蒂克退鵜鶘取4連勝

近期拿下3連勝的塞爾蒂克，在主場迎戰缺少2名主將的鵜鶘。靠著球星布朗（Jaylen Brown）狂飆賽季新高41分，率領塞爾蒂克以125：114擊敗鵜鶘，收下近期4連勝，持續穩坐東區龍頭。

上半場鵜鶘在麥凱倫（C.J. McCollum）22分的帶領下，將分差咬在個位數。不過布朗卻在第3節大爆發，單節獨得18分，也進一步將分差擴大為雙位數。

進入末節鵜鶘沒有反擊機會，分差反而持續擴大，比賽時間還剩2分43秒時鵜鶘仍落後19分，雙方也決定鳴金收兵，換上替補球員。終場塞爾蒂克就以125：114擊敗鵜鶘。

布朗全場拿到41分12籃板，泰托姆（Jayson Tatum）也有31分10籃板的貢獻，替補波格登（Malcolm Brogdon）則攻下20分。

輸球的鵜鶘以麥凱倫38分表現最亮眼，小將馬歇爾（Naji Marshall）也拿到18分7籃板，墨菲（Trey Murphy III）15分6籃板3抄截。