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NBA／布萊恩搭檔帕克球員生涯已完結 立志成為裁判重返NBA
已故球星布萊恩（Kobe Bryant）全盛時期的控衛搭檔帕克（Smush Parker），26歲就離開NBA賽場，之後當起籃球浪人，也曾效力CBA。球員生涯退役後，帕克選擇一條與眾不同的路，目前41歲的他正朝著成為NBA裁判邁進。
帕克在NBA只打5個賽季，效力過騎士、活塞、太陽、湖人、熱火及快艇，在湖人2個賽季雖時常被球迷嫌棄不夠格與布萊恩搭配，但卻是他個人生涯顛峰。他在湖人生涯全勤，並且幾乎都擔任先發，2005-06賽季，場均能攻下11.5分、3.7助攻、3.3籃板。
不過帕克離開湖人後，僅打1季就消失在NBA，隨後展開海外球員生涯。根據美媒報導，帕克近年退休後，正積極累積執法經驗，期望有朝一日能以裁判身分重返NBA賽場。
16-year NBA veteran Smush Parker is working towards a career as a NBA official 🙌— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年1月10日
(via @SmushParker21, @madehoops) pic.twitter.com/rMJnk5YEUj
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