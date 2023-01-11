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NBA／籃網傳有意引進柯林斯 老鷹盼收優渥交易報價

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯林斯頻出現在交易流言中。 路透社
柯林斯頻出現在交易流言中。 路透社

隨著季中交易截止日逐漸逼近，有消息傳出，籃網希望能夠一名球星等級的大前鋒。據一名東區高層透露，籃網對於老鷹的柯林斯（John Collins）很感興趣。

「籃網想得到一名能與現有陣容相互搭配的球星，他們會尋求一名大前鋒，也許是一位籃板好手。」該高層表示。

至於籃網如果想要引進柯林斯，他們手上可以動用哪些籌碼呢？該高層認為籃網可以報價哈里斯（Joe Harris）、湯瑪斯（Cam Thomas）和奧尼爾（Royce O'Neale），當然老鷹可能會更希望拿到西蒙斯（Ben Simmons），只是籃網期盼今年賽季更上層樓，不見得會想那麼快就放棄西蒙斯。

據媒體報導指出，老鷹雖然想出清柯林斯，但他們不想隨便就接受交易，而是希望得到接近爵士交易戈貝爾（Rudy Gobert）或米契爾（Donovan Mitchell）那樣的豐厚回報。

柯林斯才剛在去年休賽季和老鷹簽下5年1.25億美元的合約，未來幾年的平均年薪大約2500萬美元，但球團顯然已經把他擺在貨價上，等待有利的報價出現。

柯林斯本季表現差強人意，場均得到13.3分8.1籃板1.3助攻1.4阻攻，投籃命中率49.8%，得分是新秀年以來的最低表現。

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