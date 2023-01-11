NBA／以灰熊崛起為師 哈利伯頓相信溜馬將成聯盟強權

近幾年進入重建狀態的溜馬，在度過兩季的慘澹經營後，本季表現逐漸開花結果，至今取得23勝18敗的成績，排名東區第6。「溜馬新少主」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在接受採訪時特別以灰熊的崛起為例，認為球隊將會在2到3年後看見成果。

「就跟灰熊當年的情況一樣，我們也是一支年輕的球隊。我們彼此相互學習，然後每天接受訓練。灰熊如今已經成長為聯盟最出色的球隊之一，這也是我們可以努力的目標。」哈利伯頓說。

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則說道：「我喜歡我們現在這支球隊，我喜歡我們所取得的進步，我們要努力取得更大的成長。現在對溜馬球迷來說是一個令人激動的時刻，因為他們正親眼目睹這支年輕球隊的崛起。」

從《NBA官網》針對30支球隊隨隊記者所做的季中調查內容也可以看出溜馬的旭日東昇。

在「本季最令人驚訝的故事情節」投票中，溜馬的崛起獲得10%選票，並列第4；「今年選秀最大神偷」的調查中，溜馬第二輪31順位的奈哈德（Andrew Nembhard），以及首輪第6順位的馬瑟倫（Bennedict Mathurin），分別獲得第1和第3名選票。

馬瑟倫還在「年度最佳新秀」和「年度最佳第六人」獲得票數青睞，分居2、3名；哈利伯頓則是在「年度最佳進步獎」獲得第3，此外他也在「最佳控衛」中名列第4，「最佳傳球手」中排名第3。

至於卡萊爾主帥也在評選中被認為是比賽調整和暫停後戰術安排的佼佼者。

「賽季剛開始時，外界對我們並沒有很高的期待，但我們每個人都非常相信自己，我們相信自己是可以打出好的表現。」哈利伯頓說。