NBA／約柯奇率金塊登西區龍頭 美媒：更有資格拿MVP

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）已連兩季獲得MVP，本季他不只保持自身好表現，在隊友穆雷（Jamal Murray）回歸後，戰績也扶搖直上，目前暫居西區第一。對此《ESPN》專欄作家洛威（Zach Lowe）也發表他對約柯奇拿MVP的看法。

洛威先質疑約柯奇過去兩季獲得MVP，「不該獎勵球隊陣容不好的球員。儘管過去兩季金塊球員受傷頻繁，導致戰績不佳。但縱觀MVP歷史，仍必須拿到65勝左右才有資格得到MVP。」

洛威認為今年約柯奇更有資格拿下MVP，原因就是球隊戰績進步。金塊目前西區第一，約柯奇也重回官網MVP榜首位。

本季約柯奇出賽37場，平均能繳出25分、10.8籃板、9.7助攻，投籃命中率61.6%、三分球命中率37.5%，其中助攻和投籃命中率皆創生涯新高。