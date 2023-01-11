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NBA／自認逐步找回狀態 柯瑞笑稱不想看「妹夫」飆分
因左肩傷勢缺席11場比賽的柯瑞（Stephen Curry），今天主場對太陽一戰決定復出。不過前三節比賽，柯瑞顯然還在尋找比賽感覺，進攻表現並不理想，10投3中只得到8分1助攻
柯瑞的低迷連帶也讓勇士追分欲振乏力，一度在比賽落後對手27分之多。不過進入到第四節，柯瑞逐漸找回進攻手感，單節12投5中包括3記三分球，獨拿16分，搭配波爾（Jordan Poole）也貢獻13分，勇士發動一波猛烈反擊，曾追到僅差6分。
「感覺隨著比賽進行，我也變得更強了，」柯瑞表示，「我們在第四節都找到了感覺。我們希望我們能維持這樣的節奏，並且延續在之後的客場比賽。」
對於左肩傷勢恢復狀況，柯瑞則是透露：「我在比賽中沒有想太多自己的左肩傷，我想保持這種狀態。」
柯瑞「妹夫」李（Damion Lee）在轉戰太陽後首度回到大通中心，並且領取冠軍戒指。他這場比賽替補上場拿到22分7籃板4助攻，也是太陽能夠勝出的關鍵之一。
「他今晚打得非常棒，我完全不想看到這一幕。」柯瑞開玩笑地說。
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