NBA／勇士慘遭殘陣太陽修理 湯普森坦言心態過於鬆懈

面對主力幾乎盡失、陣容殘缺的太陽，主場作戰的勇士卻是打得荒腔走板，整場比賽最多輸到27分，儘管最後時刻才回魂強拉一波尾盤，但最終仍是以113比125落敗。

「也許是隨著柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）的回歸，我們有些過度鬆懈了。有時你需要這樣的失利來提醒自己，在這個聯盟贏球是多麼的困難。」湯普森（Klay Thompson）說。

柯爾（Steve Kerr）也認同湯普森的說法，認為球員在面對太陽缺兵少將的情況下，缺少了精神武裝，過於放鬆不夠警惕。「我們直到第四節最後才找回競爭意識，但已經為時已晚。」

柯爾說：「顯然我沒有讓大家做好比賽的準備，這是我的錯。這就是NBA，在這裡沒有什麼比賽是輕鬆的。」

對於勇士在第四節後段殺出16比4的猛烈攻勢，一度浮現翻盤契機，柯爾則認為。「我希望第四節的勇士是我所了解、喜愛和認可的那支球隊，但我們必須一開始就證明這一點。」

本季主場表現出色的勇士，近期卻是連續敗給活塞、魔術、太陽這3支勝率低於5成的球隊，接下來他們將在11場比賽中打8場客場比賽，如何重整旗鼓，找回贏球步調，將會是球隊排名能否往上競爭的關鍵。

「我們需要找出贏得比賽的方法。我們會做到的。」波爾（Jordan Poole）說。