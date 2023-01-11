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NBA／全場40罰全中創聯盟新紀錄 熱火教頭神回應

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒23罰全中帶動熱火寫下聯盟新紀錄。 路透社
巴特勒23罰全中帶動熱火寫下聯盟新紀錄。 路透社

最後12.9秒，熱火隊當家球星巴特勒（Jimmy Butler）籃下單打不但攻進追平球，還獲得罰球機會，他單場第23次罰球穩穩破網，不但助隊以112：111險勝雷霆隊，還和團隊一起完成特別紀錄，締造單場40罰全進的聯盟新猷。

在此之前，單場最多罰球全進的紀錄是爵士1982年12月7對決拓荒者隊的39罰全中，不同的是當年的爵士是輸球一方，熱火則是笑著離開球場。

寫下難得紀錄，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）顯得淡定，「對熱火來說，這就是尋常的（美國時間）星期二。」他仍讚團隊打出競爭力，球員有很好發揮。

雷霆教練戴格諾（Mark Daigneault）也不禁要讚美對手，他說：「要給他們肯定，全部罰進，很讓人佩服。」

熱火有多達6名球員處於傷兵名單，包括4名先發，巴特勒展現球星價值，全場23罰俱中的他最終攻下全場最高的35分，他表示球隊總是說要找到勝利方法，今天就是很好的開始，「我們贏了，這是團隊成果，我以大家為榮。」

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