NBA／戴德蒙與熱火主帥爭執 失控丟「按摩槍」遭驅逐

熱火今日在主場以122：111擊敗雷霆，不過比賽中卻出現意外插曲，熱火中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）因為與主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）爭執，在比賽中將「按摩槍」丟入場內。這個動作也讓他被驅逐出場。

事情發生在第二節還剩9分15秒，熱火正在進攻，不過一支按摩槍突然飛入場內，根據裁判查證後確定是戴德蒙所丟，裁判也吹判技術犯規，並直接將戴德蒙趕出場。

Dedmon threw a massage gun on the court after some heated words with Spo 😳 pic.twitter.com/yjJYB599HY — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年1月11日

根據外媒報導，戴德蒙將面臨聯盟和球隊處分。球迷也對戴德蒙的行為感到不滿，「他會在交易截止日前被交易」、「東西飛入場內很危險」、「這就是熱火文化？」

現年33歲的戴德蒙已連續效力熱火第三季，本季出賽29場，場均能拿到5.9分、3.7籃板。他去年夏天與熱火簽下2年900萬美元的合約，下季結束後才會成為自由球員。