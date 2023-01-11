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NBA／戴德蒙與熱火主帥爭執 失控丟「按摩槍」遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火主帥史波史特拉(左1)與戴德蒙(右)發生爭吵。 美聯社
熱火主帥史波史特拉(左1)與戴德蒙(右)發生爭吵。 美聯社

熱火今日在主場以122：111擊敗雷霆，不過比賽中卻出現意外插曲，熱火中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）因為與主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）爭執，在比賽中將「按摩槍」丟入場內。這個動作也讓他被驅逐出場。

事情發生在第二節還剩9分15秒，熱火正在進攻，不過一支按摩槍突然飛入場內，根據裁判查證後確定是戴德蒙所丟，裁判也吹判技術犯規，並直接將戴德蒙趕出場。

根據外媒報導，戴德蒙將面臨聯盟和球隊處分。球迷也對戴德蒙的行為感到不滿，「他會在交易截止日前被交易」、「東西飛入場內很危險」、「這就是熱火文化？」

現年33歲的戴德蒙已連續效力熱火第三季，本季出賽29場，場均能拿到5.9分、3.7籃板。他去年夏天與熱火簽下2年900萬美元的合約，下季結束後才會成為自由球員。

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