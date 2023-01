NBA／雷納德挺身助快艇止6連敗 唐西奇轟43分做白工

面對快艇6連敗的低潮,雷納德(Kawhi Leonard)今天主場作戰,12投9中包括12罰全中,轟進賽季新高33分,外加9籃板4助攻4抄截,搭配鮑威爾(Norman Powell)板凳殺出貢獻27分,幫助快艇力擋唐西奇(Luka Doncic)的爆發,以113比101結束連敗泥淖。

雷納德最近5場比賽有4場至少得到24分,在喬治(Paul George)休兵情況下,其狀態也逐漸回溫。雷納德首節就得到11分,莫里斯(Marcus Morris Sr.)也補上10分,快艇先聲奪人取得領先優勢,鮑威爾第二節豪取16分,更帶動球隊大幅拉開比分,半場結束以22分之差領先對手。

Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤



33 PTS

9 REB

4 AST

4 STL

9-12 FGM

12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6