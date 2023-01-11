NBA／雷納德挺身助快艇止6連敗 唐西奇轟43分做白工
面對快艇6連敗的低潮，雷納德（Kawhi Leonard）今天主場作戰，12投9中包括12罰全中，轟進賽季新高33分，外加9籃板4助攻4抄截，搭配鮑威爾（Norman Powell）板凳殺出貢獻27分，幫助快艇力擋唐西奇（Luka Doncic）的爆發，以113比101結束連敗泥淖。
雷納德最近5場比賽有4場至少得到24分，在喬治（Paul George）休兵情況下，其狀態也逐漸回溫。雷納德首節就得到11分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）也補上10分，快艇先聲奪人取得領先優勢，鮑威爾第二節豪取16分，更帶動球隊大幅拉開比分，半場結束以22分之差領先對手。
Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤— NBA (@NBA) January 11, 2023
33 PTS
9 REB
4 AST
4 STL
9-12 FGM
12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6
眼見比賽可能提前宣告結束，獨行俠在唐西奇第三節獨拿11分的帶領下展開反擊，將雙方比分縮小到10分差；第四節唐西奇更是全面爆發，一人狂轟20分，但曼恩（Terance Mann）和鮑威爾聯手得到17分，加上雷納德也在最後時刻連拿6分，快艇順利止敗。
「我們一直處於傷兵成群的狀態，球隊還是不夠健康。從任何角度看，我們現在都不算是一支傑出的球隊。我們還有很多的工作要做，但今天至少對我們來說是一場很棒的勝利。」泰隆魯（Tyronn Lue）說。
得分王寶座受到安比德（Joel Embiid）進逼的唐西奇，此役又飆進43分11籃板7助攻2抄截，本季第9次破40分，可惜這樣的個人秀仍難以挽回獨行俠近4戰吞3敗的頹勢。
小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得16分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）13分5助攻4籃板，伍德（Christian Wood）12分3籃板2阻攻。
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