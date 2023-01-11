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NBA／柯瑞復出手感欠佳 殘缺太陽客場痛擊勇士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞復出仍在尋找感覺。 路透社
柯瑞復出仍在尋找感覺。 路透社

太陽三劍客保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）全部休兵，加上柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸的利多因素，勇士看起來有望在主場止住頹勢，沒想到卻是遭到殘陣太陽的強力逆襲。

缺兵少將的太陽全場發揮積極且侵略性十足的攻守表現，幾乎整場比賽都壓制著衛冕軍，甚至一度領先27分之多。勇士直到第四節最後時刻才甦醒，一波16比4的強拉尾盤，將比分差距縮小到6分，但這已是強弩之末。「妹夫」李（Damion Lee）連續4罰得手，幫助太陽順利收尾，終場以125比113爆冷擊敗勇士。

勇士主場近期連吞3敗，且對手勝率均低於5成，狀態可說是相當低迷；至於太陽則是中止6連敗。

李重返熟悉的主場表現有如神助，替補上陣14罰全中，攻下22分7籃板4助攻，包括罰球次數和罰球命中數都創下生涯新高；布里吉斯（Mikal Bridges）在攻守兩端扛大旗，拿下26分9籃板5助攻3阻攻，華盛頓（Duane Washington Jr.）21分5助攻，薩里奇（Dario Saric）19分9籃板7助攻，克雷格（Torrey Craig）12分14籃板2阻攻。

因左肩傷勢缺席11場比賽的柯瑞，復出之後仍在尋找比賽感覺，此戰22投8中包括命中5記三分球，拿到24分3助攻。湯普森（Klay Thompson）得到29分5籃板，波爾（Jordan Poole）27分6助攻5籃板。維金斯（Andrew Wiggins）10分6抄截5籃板2阻攻，格林（Draymond Green）5分12籃板6助攻2抄截。

勇士儘管轟進了18顆三分球，但團隊命中率僅有38.5%，除了防守端擋不住太陽的發揮外，勇士進攻難以有效開展也是比賽陷入苦戰的原因之一。

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