NBA／米契爾重返鹽湖城飆46分 不敵克拉克森關鍵爆發

前一戰因惡意「巴頭」犯規遭驅逐出場的克拉克森（Jordan Clarkson），今天主場面對東區勁旅騎士充分扮演了救世主角色，在第四節最後關頭隻手殺出9比0攻勢，帶領爵士直接逆轉戰局，以116比114氣走騎士，同時也讓「回娘家」的米契爾（Donovan Mitchell）留下遺憾。

克拉克森全場19投11中，包括5記三分球，攻下32分6籃板4助攻，本季個人第3次突破30分。他在第四節最後1分半鐘的個人秀，讓原先取得5分超前的騎士瞬間被凍結，將到手勝利拱手讓出。幫助爵士止住近期8戰7敗的窘境。

9-0 JORDAN CLARKSON RUN.



JAZZ UP 4 IN FINAL MINUTE.https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/Scu1UrIPam — NBA (@NBA) January 11, 2023

去年交易後首度重返鹽湖城的米契爾，賽前爵士特別播放致敬影片，現場球迷也起身熱烈歡迎他的回歸。在這個熟悉的場地，米契爾火力全開，27投14中包括7記三分球和11罰全中，豪取46分6助攻5籃板3抄截，這是他本季第5次破40分，單場得分也是僅次於71分那場。

米契爾第四節獨拿17分，和單節飆進15分的克拉克森形成雙槍對決，一度讓騎士掌握領先優勢；然而比賽最後階段，米契爾連續3次嘗試三分外線未果，騎士也失去追上比分的機會。

克拉克森飆分之外，馬卡南（Lauri Markkanen）面對前東家雖然18投僅6中，但靠著14罰12中的優勢，仍拿下25分16籃板；康利（Mike Conley）13分4助攻，畢斯利（Malik Beasley）13分5籃板4助攻，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）也有13分進帳

葛蘭德（Darius Garland）此役拿下21分6助攻5籃板，莫布里（Evan Mobley）12分7籃板4阻攻，勒佛特（Kevin Love）12分5籃板。