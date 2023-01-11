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NBA／勇士奪冠功臣波特將動手術 轉戰暴龍首年提前報銷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波特提前報銷。 路透社
波特提前報銷。 路透社

波特（Otto Porter Jr.）上季協助勇士奪下總冠軍後，在自由市場上獲得暴龍的青睞，雙方簽下兩年合約。不過開季以來，波特飽受傷勢困擾，如今還因為接受左腳手術，賽季將提前報銷。

波特當時是簽下2年1240萬美元的合約，其中第2年為球員選項，年薪為630萬美元。暴龍付出高額代價，但波特一共只打了8場比賽，留下場均5.5分2.4籃板1助攻的成績。

波特先前遭遇到腳趾脫臼的問題，當時他希望避免手術，並期待能在今年1月復出球場。但結果事與願違，波特自去年11月15日之後就一直傷停至今。

事實上，勇士奪冠之後，多名主要輪替球員都陸續離隊，波特已經證明了勇士沒有積極續留是正確決定；而跟拓荒者簽下3年2900萬美元合約的小裴頓（Gary Payton II），開季到現在也只打了1場比賽而已。

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