NBA／巴特勒致勝三分打逆轉雷霆 熱火40罰全中寫紀錄

傷兵成群的熱火在主場對雷霆的比賽中,彷彿洗了一場三溫暖。從領先優勢打到第四節變成落後狀態,但終場前12.9秒卻靠著巴特勒(Jimmy Butler)的致勝三分打,以112比111逆轉拿下勝利。

熱火透過巴特勒的關鍵加罰取得重要超前分,而「罰球」也成了熱火此戰的勝利縮影。根據統計,熱火今天全隊40次罰球機會全都命中,創下NBA球隊單場罰球百分百命中率的最多命中數紀錄。原先紀錄是出現在1982年12月7日爵士對拓荒者的比賽,當時爵士39罰全中。

