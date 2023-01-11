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NBA／巴特勒致勝三分打逆轉雷霆 熱火40罰全中寫紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒23罰全中並上演逆轉秀。 美聯社
巴特勒23罰全中並上演逆轉秀。 美聯社

傷兵成群的熱火在主場對雷霆的比賽中，彷彿洗了一場三溫暖。從領先優勢打到第四節變成落後狀態，但終場前12.9秒卻靠著巴特勒（Jimmy Butler）的致勝三分打，以112比111逆轉拿下勝利。

熱火透過巴特勒的關鍵加罰取得重要超前分，而「罰球」也成了熱火此戰的勝利縮影。根據統計，熱火今天全隊40次罰球機會全都命中，創下NBA球隊單場罰球百分百命中率的最多命中數紀錄。原先紀錄是出現在1982年12月7日爵士對拓荒者的比賽，當時爵士39罰全中。

其中，巴特勒一人就23罰全中，追平威金斯（Dominique Wilkins）的紀錄，並列史上第2多，僅次於哈登（James Harden）在2019年12月3日對馬刺的24罰全中。另外值得一提的是，諾維茨基（Dirk Nowitzki）也曾有過24罰全進的紀錄，但那是出現在2011年西區冠軍賽對雷霆的首戰。

巴特勒全場攻下35分7籃板4助攻4抄截3阻攻，其中17投僅6中，以得分和FG命中數的比例來說，也是十分罕見的情況；史特魯斯（Max Strus）拿下22分7籃板3助攻，最後時刻也命中重要三分球的歐拉迪波（Victor Oladipo）則有19分4籃板3助攻2抄截的進帳。

終場前1分半鐘，雷霆原本還握有5分領先優勢，但接下來球隊一分未得，遭到熱火直接逆轉。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得26分4籃板4助攻3抄截，吉迪（Josh Giddey）18分15籃板10助攻，完成生涯第6次大三元。

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