NBA／傳暴龍核心鋒線交易要價極高 巴恩斯成唯一非賣品

暴龍本季戰績不盡理想，雖然今天在自家擊退黃蜂，取得2連勝，但目前戰績也僅18勝23敗，離5成勝率還有一段路要走；排名則是位居東區第11名，分別落後公牛和老鷹1場、1.5場勝差，還有機會爭取打附加賽的資格。

或許也是目前球隊處於一個不上不下的狀態，媒體報導指出，暴龍現階段還沒有打算放棄今年賽季，仍傾向給予現有陣容一些機會，直到1月底才會考慮是否進行交易做陣容上的重整。

擁有諸多優質鋒線好手的暴龍，在交易市場上可說是吸引諸多注意，目前他們仍未把主力核心球員擺上貨架，但願意聽取來自其他球隊的報價。據了解，暴龍對於阿努諾比（OG Anunoby）、席亞康（Pascal Siakam）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、范弗利特（Fred VanVleet）等球員的交易要價極高，沒有開出足夠條件是很難打動他們。

對暴龍來說，如果戰績無法有效拉抬，球隊可能會在季中交易有所動作，在全部球員中，大概就屬巴恩斯（Scottie Barnes）是唯一的非賣品。