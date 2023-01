NBA／安比德頂辮子頭回歸飆36分 哈登大三元痛宰活塞

缺席3場比賽的安比德(Joel Embiid)在今天頂著辮子頭新造型回歸,只打三節就繳出36分11籃板的成績,搭配哈登(James Harden)連兩場送出大三元,近況出色的76人展現旺盛火力,狂轟賽季新高147分,以31分之差輕鬆痛宰了活塞。

76人順利收下2連勝,且是最近16場比賽中的第13勝,目前仍居東區第5。

哈登再度攻下16分15助攻12籃板,完成本季第3次大三元,生涯累積達72次,距離史上第8名的張伯倫(Wilt Chamberlain)還有6次。此外,哈登本季已經有5次單場至少傳出15次助攻,領先全聯盟。

安比德本季場均得分來到33.5分,僅以些微之差落後唐西奇的34分,他將有機會超越1965-66年賽季張伯倫的33.5%,寫下76人隊史單季場均得分最高紀錄。

76人團隊命中率達60.7%,整場比賽最多領先達41分,三節打完已經領先32分,比賽也早早進入垃圾時間,76人主力先發第四節也全數休兵。

Efficient night for Joel & James in the @sixers win.@JoelEmbiid: 36 points, 11 boards in 24 MIN@JHarden13: 16 points (6-7 FGM), 12 boards, 15 assists in 26 MIN pic.twitter.com/pn9QiO2dc2