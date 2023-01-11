NBA／安比德頂辮子頭回歸飆36分 哈登大三元痛宰活塞
缺席3場比賽的安比德（Joel Embiid）在今天頂著辮子頭新造型回歸，只打三節就繳出36分11籃板的成績，搭配哈登（James Harden）連兩場送出大三元，近況出色的76人展現旺盛火力，狂轟賽季新高147分，以31分之差輕鬆痛宰了活塞。
76人順利收下2連勝，且是最近16場比賽中的第13勝，目前仍居東區第5。
哈登再度攻下16分15助攻12籃板，完成本季第3次大三元，生涯累積達72次，距離史上第8名的張伯倫（Wilt Chamberlain）還有6次。此外，哈登本季已經有5次單場至少傳出15次助攻，領先全聯盟。
安比德本季場均得分來到33.5分，僅以些微之差落後唐西奇的34分，他將有機會超越1965-66年賽季張伯倫的33.5%，寫下76人隊史單季場均得分最高紀錄。
76人團隊命中率達60.7%，整場比賽最多領先達41分，三節打完已經領先32分，比賽也早早進入垃圾時間，76人主力先發第四節也全數休兵。
Efficient night for Joel & James in the @sixers win.@JoelEmbiid: 36 points, 11 boards in 24 MIN@JHarden13: 16 points (6-7 FGM), 12 boards, 15 assists in 26 MIN pic.twitter.com/pn9QiO2dc2— NBA (@NBA) January 11, 2023
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