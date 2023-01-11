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NBA／官網季中年度獎項調查 看好唐西奇勇奪MVP

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇暫居聯盟得分王寶座。 路透社
唐西奇暫居聯盟得分王寶座。 路透社

《NBA官網》針對30支球隊的隨隊記者進行季中相關表現和獎項調查，在年度MVP方面，唐西奇（Luka Doncic）獲得43%的得票率，力壓40%的約柯奇（Nikola Jokic），被看好能夠贏得這項大獎。

排在唐西奇和約柯奇之後分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和泰托姆（Jayson Tatum），兩人都是獲得7%支持率，杜蘭特則是獲得3%。

魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）挾著優異表現被視為年度最佳新秀的強力人選，調查中獲得高達97的選票支持，遠遠勝過溜馬新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的3%。

年度最佳防守球員和最佳第六人則是競爭相對激烈。暫居聯盟阻攻王的公鹿中鋒洛培茲（Brook Lopez）在年度最佳防守球員的票選中獲得37%，急起直追的灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）則以27%排名其後，艾倫（Jarrett Allen）則有10%。

其餘像是阿努諾比（OG Anunoby）、安比德（Joel Embiid）、阿德巴約（Bam Adebayo）、布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Draymond Green）等，也都獲得選票青睞。

最佳第六人方面，波爾（Jordan Poole）得到33%的支持度，波格登（Malcolm Brogdon）以23%緊追在後；溜馬新秀馬瑟倫和獨行俠長人伍德（Christian Wood）各拿到13%，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則排在4人之後。

本季在爵士大放異彩的馬卡南（Lauri Markkanen），在年度最佳進步獎中得到過半數的支持，得票率來到53%，同樣本季火力大爆發的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），獲得33%，顯然兩人很有可能會競爭到最後。

臨危受命接掌兵符卻帶領籃網從谷底翻身的馮恩（Jacque Vaughn），其執教能力獲得肯定，年度最佳教練調查中獲得43%的支持，壓過鵜鶘教練格林（Willie Green）和同樣臨時接替帥位的綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）。

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