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NBA／挑戰聯盟總得分紀錄 詹姆斯點名杜蘭特有機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(右)讚杜蘭特得分手段多。 路透社
詹姆斯(右)讚杜蘭特得分手段多。 路透社

詹姆斯（LeBron James）要超越「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）登上聯盟史上得分王寶座，如今只剩下時間早晚的問題。

從現役球員得分排行榜來看，詹姆斯可謂高處不勝寒，想追上他的紀錄堪稱是不可能的任務，不過詹姆斯仍點名了杜蘭特（Kevin Durant）是最有可能破得分新紀錄的球員。

「杜蘭特肯定是我第一個想到的名字。他『Easy Money』、『Slim Reaper』這些外號不是沒有理由，他得分實在太輕鬆了，他擁有三分外線、有中距離，可以在禁區取分，同時還有85%到90%的罰球命中率，這些都是關鍵要素。」詹姆斯說。

現年34歲的杜蘭特累積得到26684分，排名史上第14，落後詹姆斯11281分，若以每季總得分來推算，杜蘭特想追上詹姆斯的得分紀錄仍有一段路。

這其中最主要因素還是健康問題，相較於詹姆斯20年來幾乎沒有遇到重大傷勢，杜蘭特在雷霆、勇士和籃網時期都面臨因傷長時間缺賽的情況，特別是腳跟腱斷裂的重傷，直接損失一個多賽季。

詹姆斯雖然點名杜蘭特有機會追逐得分紀錄，但他也坦言要保持健康確實不容易，其中也帶有運氣成分。

先前接受採訪時，杜蘭特談到聯盟總得分紀錄表示自己沒有想過會達成這樣的里程碑。「我從未想過自己要成為歷史得分王。在生涯初期階段，人們曾希望我達成這樣的里程碑。但當我像詹姆斯、喬丹（Michael Jordan）一樣做類似的事情時，我很清楚，就得分來說，要像他們這樣年復一年、日復一日保持高水準有多麼困難。」

杜蘭特說：「很多事情不是你所能控制的，我只是試著努力成為最好的自己，無論發生什麼，都讓它順其自然到來。」

除了杜蘭特外，詹姆斯也認為厄文（Kyrie Irving）、安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）等球星都有機會挑戰紀錄。

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