NBA／國王23記三分球破隊史紀錄 巴恩斯：我們充滿自信

國王在主場展現絕佳進攻火力，挾著全隊8人得分雙位數的貢獻，並且轟進隊史新高23顆三分球，以136比111大勝魔術。

巴恩斯（Harrison Barnes）三分球7投6中，攻下賽季個人新高30分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分10籃板8助攻，福克斯（De'Aaron Fox）11分9助攻；穆雷三分球6投5中，進帳15分。其他包括赫爾特（Kevin Huerter）、蒙克（Malik Monk）、萊爾斯（Trey Lyles）等都拿到了14分。

國王原先單場命中最多三分球紀錄是22顆，出現在2021年11月5日對黃蜂的比賽。賽後對於球員們攜手打破隊史紀錄，主帥布朗（Mike Brown）顯然不覺得訝異。「我之前說過了，我們球隊擁有很多投籃機會，對於我們的射手群、在場上的進攻方式和分享球權的模式，我不會感到驚訝。任何時候只要能打破紀錄，都是一件好事情。」

巴恩斯也表示：「我認為我們此役在進攻端表現很出色，實際上整個賽季都是如此。我們對自己所能做的事情充滿自信。今晚最重要的就是帶著勝利離開球場。」