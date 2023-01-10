NBA／戴維斯傷勢復原樂觀 本週將啟動恢復訓練

根據消息，湖人頂尖鋒線大將戴維斯（Anthony Davis）的右腳疼痛感已經緩解許多，他計畫本週開始進行恢復訓練，並制定復出計畫，努力尋求盡快回歸球場。至於湖人內部人士亦表達了對於戴維斯傷勢復原的樂觀態度，認為他有機會在幾週後重新歸隊。

戴維斯是在去年12月17日對金塊的比賽中右腳受傷，經診斷後確認為壓力性損傷，當時並沒有確切的回歸時間表。

戴維斯在受傷後只接受過定點投籃訓練，待傷勢逐漸好轉，他將採取水中訓練和無重力跑步機的訓練，藉此減輕腳部所承受的重量，同時也能持續強化雙腿的力量和維持體能狀態。

在戴維斯缺陣期間，湖人打出本季最長的5連勝，拿下7勝6敗的成績，目前以19勝22敗排在西區第12。由於禁區長人布萊恩（Thomas Bryant）近期發揮出色，連帶也讓湖人有餘力耐心等待戴維斯的回歸。