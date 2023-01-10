NBA／讚灰熊傑克森表現出色 波總：他爸不會這樣肆虐我們

眾所皆知，灰熊「鍋神」傑克森（Jaren Jackson Jr.）的父親老傑克森（Jaren Jackson）曾經在波波維奇（Gregg Popovich）麾下效力過4個賽季，並且隨著馬刺在1998-99年縮水賽季奪冠。

對波波維奇來說，看到傑克森彷彿是有種親切感；當然作為對手的話，可能就沒那麼好受了。在今天作客曼菲斯的比賽中，灰熊靠著多點開花的團隊優勢，最後在下半場擋住馬刺的反撲，順利搶下7連勝。

傑克森此戰攻下16分6籃板5阻攻，賽後波波維奇對於他的表現也有所稱讚。

「小傑克森可比他爸大隻多了，他爸從來不會這樣肆虐我們。」波波維奇幽默地說道。「小傑克森的彈跳速度非常快，加上身材高大，他享受著比賽；他一直努力爭搶籃板，而且全場飛奔，他的表現真的很棒。」