NBA／表明不關注全明星賽票選 布朗：更在意球隊戰績

塞爾蒂克雖貴為聯盟戰績最好的球隊，不過在全明星賽先發陣容首輪投票結果中卻無人名列先發之位。泰托姆（Jayson Tatum）在東區前場得票排名第4，至於布朗（Jaylen Brown）也是在東區後場排名第4

被問到有關全明星賽的想法時，布朗表示自己早已沒有特別關注這些。「對我來說，無論我是否參加全明星賽，我都認為自己就是全明星等級的球員。我只專注於掌控自己所能控制的事情，我想做的就是幫助球隊健康打進季後賽，並且持續向前衝刺。」

對於全明星賽的入選機制或是年度最佳陣容等獎項評選，布朗認為球員工會應該可以更多去參與其中的評斷過程，這樣在機制和標準上會更公平客觀一些。

泰托姆已經連續3年進入全明星賽，至於布朗則是在2021年首度入選，本季他場均可以得到27分7籃板3.3助攻，得分籃板均寫下生涯新高，投籃命中率達49.7%，同樣也是生涯最佳；今年全明星賽即便綠衫軍雙槍無法獲選先發，但憑藉個人和團隊表現，仍有很高的機會被選為替補陣容。

全明星賽先發票選是由50%的球迷投票、25%球員投票和25%媒體投票來決定。