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NBA／兄弟檔首次同場先發較勁 瓊斯哥：美夢成真的一刻
對於瓊斯兄弟（Tyus Jones & Tre Jones）來說，今天灰熊馬刺之戰可說是家族一大重要里程碑，因為這是兩兄弟首度在NBA同場先發較勁。
「這真的是美夢成真的一刻，感覺有點超乎現實。」哥哥Tyus說道。
比Tyus小了4歲的Tre，對於能跟哥哥在同一場比賽先發對決，彷彿也讓他想起了小時候一起打球、打2K的時光。「這可能是我最喜歡的籃球時刻。能夠跟我哥在NBA這種層級的比賽中先發對陣，這意味著一切。」
Tyus Jones tonight— Zion O. (@DukeNBA) January 10, 2023
24 points 6 assists
vs.
Tre Jones
18 points 7 assists @1Tyus @Tre3Jones
pic.twitter.com/ccq6qtwxGo
「當我還小的時候，我眼中的他就是世界上最好的球員。」Tre說。
由於莫蘭特（Ja Morant）右大腿痠痛持續缺陣，Tyus頂替先發再度有好表現，攻下全場最高24分，外加6助功3籃板3抄截，灰熊挾著7人得分雙位數的均衡火力，進而擋住馬刺下半場的反撲，在主場以121比113拿下勝利。
至於弟弟Tre本季在重建中的馬刺主要擔任先發，這場比賽他也拿到全隊最高18分，還有7助攻4籃板進帳。Tre本季場均得分、助攻、籃板、抄截等均創下生涯新高；同樣地，Tyus本季場均得分也是寫下生涯最佳表現。
灰熊笑納7連勝，目前戰績和金塊同為27勝13敗，繼續競爭西區龍頭寶座。
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