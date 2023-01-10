NBA／傳騎士有興趣交易小哈德威 獨行俠持開放態度

目前排名東區第4的騎士，領先第7名的尼克有著4場勝差，看起來是有機會爭取一席季後賽名額；不過就整體戰力而言，騎士眼前仍有不少漏洞需要填補，特別是側翼和外線人才。對此，有消息傳出，騎士有意在季中交易截止日前考慮引進獨行俠的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。

小哈德威本季年薪為1960萬美元，未來兩季他一共還有大概3410萬美元的合約要執行。報導指出，倘若騎士願意吃下這筆合約，獨行俠方面對於交易是持開放態度。

對騎士來說，最適合拿來作為交易小哈德威籌碼的就屬勒佛特（Caris LeVert），勒佛特本季是合約最後一年，年薪為1880萬美元。由於和米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）雙衛戰力重疊甚多，勒佛特雖然每場出賽時間超過30分鐘，但場均得分卻是近幾年來新低。