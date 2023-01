NBA／布朗森44分創新高無用 哈勒戴末節復活逆轉尼克

連勝中的尼克在主場迎戰近況起伏的公鹿,儘管第三節一度領先17分之多,卻無法有效守成;近一段時間受傷且表現低迷的哈勒戴(Jrue Holiday)在第四節獨拿10分,搭配洛培茲(Brook Lopez)和艾倫(Grayson Allen)也合力貢獻18分,單節豪取38分的公鹿後來居上,反以111比107氣走尼克。

歷經先前4連敗陰霾後,公鹿最近6場比賽贏得4勝,排名仍緊追塞爾蒂克和籃網;至於先盛後衰的尼克則是中止了4連勝。

