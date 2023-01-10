NBA／布朗森44分創新高無用 哈勒戴末節復活逆轉尼克
連勝中的尼克在主場迎戰近況起伏的公鹿，儘管第三節一度領先17分之多，卻無法有效守成；近一段時間受傷且表現低迷的哈勒戴（Jrue Holiday）在第四節獨拿10分，搭配洛培茲（Brook Lopez）和艾倫（Grayson Allen）也合力貢獻18分，單節豪取38分的公鹿後來居上，反以111比107氣走尼克。
歷經先前4連敗陰霾後，公鹿最近6場比賽贏得4勝，排名仍緊追塞爾蒂克和籃網；至於先盛後衰的尼克則是中止了4連勝。
JRUE FOR THREE 🤯— NBA (@NBA) January 10, 2023
BUCKS LEAD BY 4 WITH 0:47 TO GO
📲 https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/ZhsjOYOVu8
過去6場比賽缺席4場的哈勒戴，出賽的那兩場也都沒有上場太多時間，一共只得到18分；而他在今天比賽前三節依然還在尋找狀態，9投2中僅得5分。不過到了第四節最後階段公鹿和尼克比分膠著之際，哈勒戴突然復甦，包括連續兩顆三分球在內，個人獨拿10分，直接從尼克手上搶走勝利。
哈勒戴最後得到15分9助攻5籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得22分10籃板5助攻2阻攻，洛培茲17分7籃板3阻攻，康納頓（Pat Connaughton）11分11籃板4助攻，艾倫11分。替補的英格斯（Joe Ingles）也拿到17分5助攻3籃板，波提斯（Bobby Portis）10分3籃板。
布朗森（Jalen Brunson）此役火力全開，30投15中包括4記三分球、10罰全中，狂砍生涯新高44分，外加7籃板4助攻；其中他在第四節轟進18分，最後時刻和哈勒戴宛如雙槍對決，可惜仍是留下輸球遺憾。
藍道（Julius Randle）得到25分16籃板5助攻，但29次出手僅命中9球，奎克利（Immanuel Quickley）也有23分進帳。
Jalen Brunson dropped a career quarter-high 18 PTS in Q1 vs the Bucks 🔥— NBA (@NBA) January 10, 2023
Knicks lead 35-32 in MSG.
📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/Os4yTdFXve
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言