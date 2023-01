NBA／拉文末節搶分逆轉失利 泰托姆助綠衫軍3連勝

先前和塞爾蒂克交手取得2勝1敗優勢的公牛,今天在波士頓進行雙方本季例行賽最後一次對決。

主場作戰的塞爾蒂克在第四節之初取得兩位數領先優勢,儘管遭受到公牛的強力反擊,但關鍵時刻老將霍福特(Al Horford)轟進重要三分球,隨後泰托姆(Jayson Tatum)快攻灌籃完成三分打,靠著這波攻勢,塞爾蒂克順利擺脫公牛,以107比99取得近期的3連勝。

泰托姆此戰攻下32分8籃板7助攻,本季第21次破30分;泰托姆第四節只得到5分,這5分都出現在最後1分多鐘內,可說相當重要。

布朗(Jaylen Brown)手感欠佳21投僅7中,包括三分球8投盡墨,得到19分5籃板3助攻,G.威廉斯(Grant Williams)20分8籃板,波格登(Malcolm Brogdon)11分7籃板3助攻。

塞爾蒂克從比賽一開始就掌控局面,第三節在泰托姆獨拿11分的帶動下,一度領先達16分之多。對公牛更致命的是,德羅展(DeMar DeRozan)在這一節還疑似出現拉傷情況,被迫提前退場。

陷入困境的公牛沒有因此放棄比賽,拉文(Zach LaVine)第四節獨拿15分,加上佛西維奇(Nikola Vucevic)補上7分,兩人聯手幫助公牛在最後時刻追到僅有一球之差,可惜拉文最後3波進攻跳投皆失手,公牛仍是氣力放盡,結束3連勝。

