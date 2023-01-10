NBA／拉文末節搶分逆轉失利 泰托姆助綠衫軍3連勝

先前和塞爾蒂克交手取得2勝1敗優勢的公牛，今天在波士頓進行雙方本季例行賽最後一次對決。

主場作戰的塞爾蒂克在第四節之初取得兩位數領先優勢，儘管遭受到公牛的強力反擊，但關鍵時刻老將霍福特（Al Horford）轟進重要三分球，隨後泰托姆（Jayson Tatum）快攻灌籃完成三分打，靠著這波攻勢，塞爾蒂克順利擺脫公牛，以107比99取得近期的3連勝。

HUGE SHOT AL HORFORD



CELTICS LEAD BY 5 WITH 0:24 REMAINING.



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泰托姆此戰攻下32分8籃板7助攻，本季第21次破30分；泰托姆第四節只得到5分，這5分都出現在最後1分多鐘內，可說相當重要。

布朗（Jaylen Brown）手感欠佳21投僅7中，包括三分球8投盡墨，得到19分5籃板3助攻，G.威廉斯（Grant Williams）20分8籃板，波格登（Malcolm Brogdon）11分7籃板3助攻。

塞爾蒂克從比賽一開始就掌控局面，第三節在泰托姆獨拿11分的帶動下，一度領先達16分之多。對公牛更致命的是，德羅展（DeMar DeRozan）在這一節還疑似出現拉傷情況，被迫提前退場。

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陷入困境的公牛沒有因此放棄比賽，拉文（Zach LaVine）第四節獨拿15分，加上佛西維奇（Nikola Vucevic）補上7分，兩人聯手幫助公牛在最後時刻追到僅有一球之差，可惜拉文最後3波進攻跳投皆失手，公牛仍是氣力放盡，結束3連勝。