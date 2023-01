NBA／麥凱倫聯手瓦藍邱納斯 鵜鶘客場力壓巫師

在失去威廉森(Zion Williamson)和英格倫(Brandon Ingram)兩位鋒線悍將的情況下,鵜鶘近期5場比賽苦吞4敗,與後面緊追的球隊差距迅速縮小。

不過今天作客華盛頓,鵜鶘有效發揮進攻火力,前三節得分破百,取得兩位數領先優勢,最後一節更是靠著替補球員的強勢表現,將差距擴大到20分以上,從而鎖定比賽勝利。終場,鵜鶘就以132比112輕取巫師,目前仍穩居西區第3席次。

CJ McCollum led the Pelicans to the W tonight:



34 PTS

5 REB

4 3PM pic.twitter.com/a4drZew2XS