NBA／明主場對太陽有望復出 柯瑞：準備好了就回歸

勇士官方更新球員傷病狀態，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢恢復情況良好，已經改列為「可能出賽」。這意味著柯瑞有可能會在明天主場對太陽的比賽中回歸。

按照先前的消息，柯瑞在上週已經回到球場進行訓練，也參與了5對5的練習賽，當時的說法是預估會在本週六對馬刺的比賽中復出。

柯瑞士在去年12月中對溜馬的比賽出現左肩傷勢，所幸經檢查後不需動刀，當時評估可能需要3至4週就能重返球場。目前柯瑞已經連續缺席11場比賽，勇士取得6勝5敗的戰績，名列西區第7。

柯瑞在接受採訪時透露：「我們的計劃就是，當我準備好了就可以隨時上場。為此，我會盡可能去多做一些測試。現階段，我正朝著正確的方向前進，當做好了準備，我就會復出。」