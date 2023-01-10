NBA／詹皇再寫不老傳說獲上週最佳 米契爾71分閃耀東區

NBA官方公佈上週東西區最佳球員，38歲的詹姆斯（LeBron James）挾著過完生日後的強力表現獲選；而東區則是由轟進71分的米契爾（Donovan Mitchell）領銜。

詹姆斯上週場均狂轟35分8.7籃板7.7助攻，投籃命中率高達54.8%，帶領湖人取得4勝0敗的成績；事實上，湖人近期拉出一波5連勝，這是球隊自2021年5月以來首見。

詹姆斯生涯累積第66次獲得單週最佳球員，傲視古今群雄；這是他加入湖人後的第5次獲選，也是2021年12月以來首次。在過完38歲生日後，詹姆斯場均得分高達38分，且還沒嚐到敗績。

米契爾上週場均飆出37.7分7.3助攻5.3籃板1抄截，幫助騎士拿下3勝1敗的成績，這是他本季第2度獲選單週最佳球員，生涯累積5次。

在對公牛一戰中，米契爾全場34投22中，包括7記三分球和25罰20中，狂飆71分11助攻8籃板，成為史上第7位「70分俱樂部」成員。

米契爾除了是2006年的布萊恩（Kobe Bryant）之後單場最高得分紀錄，他也超越布克（Devin Booker）在2017年寫下的70分紀錄，成為目前現役球員中單場得分最高的球員。值得一提的是，米契爾更成為史上第一位單場至少拿到70分10助攻的球員。